Bakcell: Наши абоненты платят лишь 1 гяпик за 1 мегабайт в 28 странах мира

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell сообщает о подписании нового соглашения с еще 7 ведущими телекоммуникационными операторами мира для того, чтобы абоненты смогли пользоваться интернет-роумингом по самым выгодным тарифам.

Как сообщили Report из компании, компания Bakcell постоянно работает над расширением списка стран, в которых абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом по цене всего лишь 1 гяпик за 1 мегабайт.

Начиная с января 2017 года, такая цена применяется для интернет-роуминга в таких странах, как Грузия, Украина, Израиль, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Отныне, абоненты компании Bakcell могут пользоваться этим предложением в 28 странах мира (Турция, Грузия, Россия, Украина, Иран, Великобритания, Германия, США, ОАЭ, Чешская Республика, Италия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Казахстан, Израиль, Греция, Португалия, Румыния, Ирландия, Мальта, Узбекистан, Египет, Новая Зеландия, Киргизия, Таджикистан, Албания, ЮАР).

Благодаря этому соглашению абоненты Bakcell, находящиеся на территории вышеуказанных стран, смогут пользоваться высокоскоростным интернетом по такой низкой цене как 1 гяпик за 1 Мб. Чтобы подключиться к данному предложению, абонентам нужно всего лишь набрать *125#1000#YES на своих телефонах и активировать пакет интернет-роуминга.

Отметим, что с помощью мобильного приложения Bakcell Roaming, абоненты, находящиеся за границей, могут получить необходимую информацию о ценах на звонки, SMS и интернет, и проводимых кампаниях по роуминг-услугам в различных странах у операторов-партнеров по роумингу, а также получить поддержку посредством онлайн-связи с Bakcell. Более того, благодаря этому приложению, абоненты имеют возможность с легкостью пополнить баланс своего номера. Более подробную информацию о мобильном приложении Bakcell Roaming можно получить на сайте: http://www.bakcell.com/az/bakcell-rouminq-ap

Лица, не являющиеся абонентами, могут приобрести информацию об услугах Bakcell, позвонив на номер 055 0000 555.