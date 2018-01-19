Bakcell и PwC объединяют усилия для поддержки детей с особыми нуждами

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Компания Bakcell сообщает о запуске нового этапа проекта "Общение посредством искусства", осуществляемого в рамках программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars совместно с United Aid for Azerbaijan (UAFA).

Как сообщает Report, Bakcell объединяет силы с одним из всемирных лидеров в области профессиональных услуг PwC Azerbaijan чтобы поддержать детей с особыми нуждами, обеспечить для них равные права и возможности, помочь с эффективной организацией их свободного времени и создать условия для их полноценной интеграции в общество. Благодаря объединенным усилиям Bakcell и PwC, работы в рамках проекта будут полностью профинансированы и поэтому смогут охватить еще большее количество детей.

Новый этап проекта "Общение посредством искусства" поможет привнести приятные и запоминающиеся перемены в жизни детей, нуждающихся в особой заботе, помогая им в получении новых навыков в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе и в Ясамальском районе. В рамках проекта, более 80 детей смогут получить навыки и знания, в зависимости от своих предпочтений и интересов, а также получат возможность продемонстрировать свои таланты, выступая на различных мероприятиях.

Компания Bakcell сотрудничает с UAFA с 2010 года и за годы совместной деятельности, более 1 000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. В знаменательные для страны дни, участники этих кружков приглашаются для участия в различных мероприятиях, где они с большим энтузиазмом демонстрируют свои умения, получая удовольствие от выступления и радуя зрителей. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.