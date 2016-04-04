Bakcell дарит бесплатные минуты абонентам компании, проживающим на прифронтовых территориях

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Принимая во внимание осложнение ситуации в прифронтовой зоне, а также понимая растущую потребность населения в мобильной связи, первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell загружает бесплатные минуты на баланс абонентов компании, проживающих на прифронтовых территориях.

Как передает Report со ссылкой на компанию, с сегодняшнего дня, абоненты, проживающие на территории таких районов как Агдам, Физули и Тертер, получат СМС, уведомляющие о том, что на их баланс были загружены 50 бесплатных минут (при условии, что номер был активен в течение последних 30 дней, то есть получал и совершал звонки). Полученные бесплатные минуты предназначены только для звонков внутри сети, и будут действительны до конца апреля.

В то же время, компания Bakcell уделяет особое внимание качеству сети на вышеуказанных территориях.