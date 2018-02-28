Bakcell дал старт кампании по случаю Новруз байрамы

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell проводит кампанию по случаю Новруз байрамы.

Как сообщили Report из компании, Bakcell приглашает своих абонентов подкинуть виртуальную шапку оператору и получить праздничные подарки в виде бесплатных минут, СМС и мегабайтов.

"Так, каждый абонент предоплаченных (prepaid) тарифов Bakcell, загрузивший на баланс своего номера как минимум 2 маната в преддверии праздника, получит случайный подарок от Bakcell. Чтобы принять участие в праздничной кампании, которая пройдет в период с 26 февраля по 31 марта, нужно всего лишь отправить бесплатное СМС-сообщение со словом papaq на номер 7777. После подключения к кампании, абонент будет получать подарки при каждом пополнении баланса номера на сумму от 2 манатов. В рамках этой беспрецедентной кампании, абоненты смогут получить до 100 бесплатных минут внутри сети, до 100 бесплатных СМС на номера всех операторов внутри страны и интернет-пакеты объемом до 500 Мб интернета, а также много других ценных подарков”, - говорится в информации.

Количество пополнений баланса и получаемых абонентом подарков неограниченно. В кампании могут принимать участие только абоненты предоплаченных (prepaid) тарифов Bakcell.