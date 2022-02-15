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AzInTelecom резко увеличил уставный капитал

AzInTelecom резко увеличил уставный капитал ООО Azerbaijan International Telecom (AzInTelecom), принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, резко увеличило уставный капитал.
ИКТ
15 февраля 2022 г. 11:35
AzInTelecom резко увеличил уставный капитал

ООО Azerbaijan International Telecom (AzInTelecom), принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта, резко увеличило уставный капитал.

Компания увеличила капитал с 8 146 до 5 374 432 манатов, сообщает Report.

В ответ на запрос Report в министерстве сообщили, что распоряжением Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики от 22 декабря 2021 года общество было реорганизовано путем присоединения к AzInTelecom Информационно-вычислительного центра, не входящего в структуру министерства. Таким образом, уставный капитал AzInTelecom был увеличен в соответствии с остаточной стоимостью недвижимого имущества обеих структур.

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Версия на азербайджанском языке “AzInTelecom” nizamnamə kapitalını kəskin artırıb

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