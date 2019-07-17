​AzInTelecom может купить Vodafone Украина

AzInTelecom ведет переговоры о покупке мобильного оператора Vodafone Ukraine.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", сейчас стороны проводят переговоры.

Сумма сделки может составить от 700 млн долларов. Эксперты предполагают, что она может вырасти до 1,2-1,3 млрд долларов.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов.

AzInTelecom на 100% принадлежит министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания создана в июне 2015 года. Ей принадлежит 51,3% акций азербайджанского оператора мобильной связи - ООО Azercell Telecom, которые компания приобрела у Fintur Holdings BV за 222 млн евро в 2018 году.