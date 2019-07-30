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"Азеркосмос" заработал 19 млн долларов на экспорте услуг

"Азеркосмос" заработал 19 млн долларов на экспорте услуг

В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 18,6 млн долларов в 19 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 87,5% общих доходов.

В июне 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 18 стран составила 2,5 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Малайзию. 

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