"Азеркосмос": В Карабахском регионе продолжается расширение сети Azconnexus

12:30

В Карабахском регионе продолжается расширение сети Azconnexus, позволяющей предоставлять услуги интернета и передачи данных в любой точке зоны охвата спутника.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов.

"В рамках платформы "Азеркосмос" Azconnexus, можно предоставлять услуги интернета и передачи данных в любой точке зоны охвата нашего спутника, даже в местностях со сложным рельефом. Как известно, мы используем его в Карабахском регионе в соответствии с поступающими запросами", - добавил он.

По словам Бадирханова, через Центр географических информационных систем, который был запущен в прошлом году, было осуществлено более 100 проектов по оцифровке спутниковых услуг: "30 из них реализованы исключительно на освобожденных от оккупации территориях. В основном это касается сельского хозяйства, экологии и окружающей среды. Хочу особо подчеркнуть, что наше участие в этих проектах продолжается".

С полным интервью с Дунаем Бадирхановым можно ознакомится здесь.