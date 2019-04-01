Доходы Азербайджана от экспорта телекоммуникационных услуг составили 2 млн долларов

В январе-феврале этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги стоимостью 2 млн долларов в 15 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В феврале 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" в 14 стран составила 952 тыс. долларов.

За два месяца этого года организация экспортировала услуги в основном во Францию, ОАЭ, Германию, Нигерию и Грузию.