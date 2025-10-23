Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    • 23 октября, 2025
    • 12:44
    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    Ведущая ИКТ-компания страны "Azerconnect Group" приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме, который состоялся в столице Казахстана. В форуме, который прошел в Международном финансовом центре "Астана", приняли участие официальные лица обеих стран, а также представители 155 компаний, работающих в сфере ИКТ, высоких технологий, нефти и газа, строительства, инвестиций, транспорта, логистики и других отраслей.

    Заместитель генерального директора "Azerconnect Group" Ильгар Нахмедов в своем выступлении на мероприятии подчеркнул важность реализуемых в Азербайджане проектов, направленных на развитие цифровой экономики, формирование экосистемы искусственного интеллекта (ИИ) и продвижение инноваций. В своем выступлении он подробно рассказал о деятельности "Azerconnect Group" в области ускорения цифровой трансформации и внедрения решений на основе ИИ. Особое внимание было уделено стратегическому значению Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, совместно реализуемой Азербайджаном и Казахстаном в рамках проекта "Цифровой Шелковый путь".

    Следует отметить, что Казахстанско-Азербайджанский бизнес-форум на тему "Экономическое сотрудничество в условиях развития искусственного интеллекта и индустриальных инициатив" был проведен при поддержке Министерства экономики Азербайджана и организован совместно Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Министерством торговли и интеграции Казахстана.

    Информация про Azerconnect Group

    Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий до современных цифровых услуг в FinTech, AdTech и Media/TV.

    Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

