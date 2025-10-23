"Azerconnect Group" Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edib
- 23 oktyabr, 2025
- 12:34
Ölkənin aparıcı İKT şirkəti "Azerconnect Group" Qazaxıstanın paytaxtında keçirilən Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, Astana Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzində baş tutan forumda hər iki ölkədən rəsmi şəxslərlə yanaşı, İKT, yüksək texnologiyalar, neft-qaz, tikinti və inşaat, investisiya, nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 155 şirkətin nümayəndəsi iştirak edib.
"Azerconnect Group"un baş direktorunun müavini İlqar Nəhmədov tədbirdə çıxışı zamanı Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, süni intellekt ekosisteminin yaradılması, innovasiyaların təşviqilə bağlı həyata keçirilən layihələrin önəmini vurğulayıb. O, çıxışında, həmçinin "Azerconnect Group"un ölkədə rəqəmsal transformasiyanın sürətlənməsi, süni intellekt əsaslı həllərin tətbiqi sahələrində gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verib. Eyni zamanda, Rəqəmsal İpək Yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə icra etdiyi Transxəzər fiber-optik kabel xəttinin strateji əhəmiyyəti vurğulanıb.
Qeyd edək ki, "Süni intellektin və sənaye təşəbbüslərinin inkişafı şəraitində iqtisadi əməkdaşlıq" mövzusunda Qazaxıstan–Azərbaycan biznes forumu Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) və Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.
Ölkəmizdə dinamik şəkildə inkişaf edən İKT və yüksək texnologiyalar sahələrində fəaliyyət göstərən "Azerconnect Group" mobil, internet, beynəlxalq kanalların təşkili və FinTech, AdTech, Media/TV kimi rəqəmsal xidmətlər təqdim edir. "Azerconnect Group" müxtəlif ölkələrdə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.