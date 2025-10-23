İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Azerconnect Group" Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edib

    İKT
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Azerconnect Group Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edib

    Ölkənin aparıcı İKT şirkəti "Azerconnect Group" Qazaxıstanın paytaxtında keçirilən Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, Astana Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzində baş tutan forumda hər iki ölkədən rəsmi şəxslərlə yanaşı, İKT, yüksək texnologiyalar, neft-qaz, tikinti və inşaat, investisiya, nəqliyyat, logistika və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 155 şirkətin nümayəndəsi iştirak edib.

    "Azerconnect Group"un baş direktorunun müavini İlqar Nəhmədov tədbirdə çıxışı zamanı Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, süni intellekt ekosisteminin yaradılması, innovasiyaların təşviqilə bağlı həyata keçirilən layihələrin önəmini vurğulayıb. O, çıxışında, həmçinin "Azerconnect Group"un ölkədə rəqəmsal transformasiyanın sürətlənməsi, süni intellekt əsaslı həllərin tətbiqi sahələrində gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verib. Eyni zamanda, Rəqəmsal İpək Yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə icra etdiyi Transxəzər fiber-optik kabel xəttinin strateji əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, "Süni intellektin və sənaye təşəbbüslərinin inkişafı şəraitində iqtisadi əməkdaşlıq" mövzusunda Qazaxıstan–Azərbaycan biznes forumu Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) və Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    Ölkəmizdə dinamik şəkildə inkişaf edən İKT və yüksək texnologiyalar sahələrində fəaliyyət göstərən "Azerconnect Group" mobil, internet, beynəlxalq kanalların təşkili və FinTech, AdTech, Media/TV kimi rəqəmsal xidmətlər təqdim edir. "Azerconnect Group" müxtəlif ölkələrdə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

    “Azerconnect Group” Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumu
    Foto
    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме
    Foto
    Azerconnect Group participated in the Kazakhstan-Azerbaijan Business Forum

    Son xəbərlər

    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    12:58

    "Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişib

    Biznes
    12:57

    "Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:54
    Foto

    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlib

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti