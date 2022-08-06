Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны

По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных ресурсов Азерба

По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов Азербайджана.

Принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, ООО "Azercell Telecom" временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики.

"По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению "Kabinetim", нашему веб-сайту и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге", - говорится в сообщении компании.