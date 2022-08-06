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Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны

Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных ресурсов Азерба
ИКТ
6 августа 2022 г. 13:25
Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны

По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов Азербайджана.

Принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, ООО "Azercell Telecom" временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики.

"По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению "Kabinetim", нашему веб-сайту и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге", - говорится в сообщении компании.

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Версия на азербайджанском языке “Azercell” ölkədən kənarda öz sistemlərinə qoşulmanı müvəqqəti məhdudlaşdırıb

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