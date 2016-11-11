Azercell: Услуга переноса номеров не оправдала себя

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Абонента не подключают к какой-либо услуге без его согласия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава Azercell Telecom Вахид Мурсалиев, комментируя вопрос о поступающих на номера абонентов SMS с коротких номеров.

По словам В.Мурсалиева, этот вопрос изучается и будет урегулирован в будущем: "Azercell не оказывает подобные услуги. Мы всего лишь выделяем короткие номера, с которых отправляет сообщение третья сторона. На повестке стоит вопрос подписания договоров по таким сообщениям. Думаю, в будущем вопрос будет урегулирован".

Глава Azercell сообщил, что услуга переноса номеров не оправдала себя: "Это удобная услуга для абонентов, однако в Азербайджане она себя не оправдала".