​Azercell Telecom представляет своим абонентам в регионах новую безлимитную кампанию

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В связи с началом летнего сезона лидирующий мобильный оператор страны Azercell Telecom представляет своим абонентам в регионах новую выгодную кампанию.

Как сообщили Report из Azercell, теперь абоненты SimSim получат возможность воспользоваться ежедневными безлимитными голосовыми пакетами "Общайся безлимитно в регионах" всего лишь за 0,25 АЗН.

Для того, чтобы воспользоваться новой выгодной кампанией в рамках тарифного пакета "Bolge" от Azercell абоненту необходимо отправить слово START SMS на короткий номер 2323.

Ежедневный пакет может быть использован до конца дня, в который он был заказан. Отметим, что кампания распространяется только на регионы Азербайджана.

Кампания не действительна на звонки, сделанные в Баку и на Абшеронском полуострове. Данная кампания Azercell является продолжением стратегии развития мобильной связи в регионах, начатой Azercell в марте 2012 года.

Вот уже несколько лет абоненты Azercell, проживающие в регионах, имеют возможность использовать выгодный тариф "Bolge". Пользователи данного тарифа получают возможность бесплатного общения после 3 минуты всех внутрисетевых звонков.