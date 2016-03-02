​Azercell проводит новую кампанию

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom со 2 марта проводит очередную кампанию для пользователей мобильного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, абонентам, купившим 4G MiFi-устройство в рамках кампании "4G MiFi и 3G USB модем от Azercell”, в течении первого месяца бесплатно предоставляется безлимитный интернет-пакет. В результате, оплатив 80 манатов, абонент становится обладателем 4G MiFi + поддерживающий 4G Simsim DATA номер + безлимитный интернет на один месяц.

Отметим, что срок использования предоставленного бонуса 30 дней. Но если даже предоставленный бонусный трафик будет использован ранее чем за 30 дней, то Azercell не оставит своего абонента без доступа к интернету. Таким образом, абонент сможет использовать неограниченный интернет бесплатно до конца бонусного периода. В этом случае только падает скорость передачи данных. После завершения бонусного периода, на следующий месяц, абоненту необходимо выбрать один из существующих интернет-пакетов компании. Для этого достаточно отправить ключевое слово на короткий номер 2525. Плата за использование других услуг (SMS и т.д.) на данном номере рассчитывается на основе тарифного пакета, используемого абонентом. Если на номере не активизирован никакой другой тарифный пакет, то тарификация будет проводиться в соответствии с условиями тарифного пакета Azercellim для абонентов нефактурной системы (Sim-Sim).