Azercell проводит новую кампанию для своих абонентов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom проводит новую кампанию для своих абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, в рамках кампании "1001 смартфон" абоненты получают возможность стать обладателями телефона LG Flex 2 и плюс LG часов в подарок.

Всего лишь за 45 манатов в месяц абоненты смогут приобрести смартфоны с поддержкой 4G и плюс 5GB интернет в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (0,06 ман/мин).

Отметим, что различные кампании в рамках "1001 смартфон" будут продолжаться в течение всего лета.