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    Azercell проводит новую кампанию для своих абонентов

    В рамках кампании 1001 смартфон абоненты получают возможность приобрести телефон и часы

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom проводит новую кампанию для своих абонентов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, в рамках кампании "1001 смартфон" абоненты получают возможность стать обладателями телефона LG Flex 2 и плюс LG часов в подарок.

    Всего лишь за 45 манатов в месяц абоненты смогут приобрести смартфоны с поддержкой 4G и плюс 5GB интернет в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (0,06 ман/мин).

    Отметим, что различные кампании в рамках "1001 смартфон"  будут продолжаться в течение всего лета.  

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