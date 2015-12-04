​Azercell продлила действие кампании для ветеранов войны

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Компания Azercell Telecom продлила срок действия кампании для граждан со статусом ветерана войны до 30 ноября 2016 года.

Как сообщает Report, абоненты нефактурной линии Azercell, обладающие статусом ветерана войны, ежемесячно получат в подарок от оператора на абонентский баланс 100% всей загруженной суммы при каждой первой загрузке.

Отметим, что полученный бонус можно будет использовать в течение 7 дней на внутрисетевые звонки, SMS и MMS. Со дня запуска кампании ее пользователями стали более 28 тыс. ветеранов, которые получили в виде бонуса от Azercell свыше 5,4 млн. манатов.