Azercell предупреждает абонентов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ С 8 ноября для абонентов нефактурной линии (SimSim) ведущего мобильного оператора связи Азербайджана – компании Azercell Telecom стоимость каждого SMS в рамках тарифов Azercellim, Bizimkilər, Hər yerə, Gəncsim и Tələbə birliyi составит 5 гяпиков, Bölgə - 4 гяпика.

Как сообщает Report, абоненты, подключенные к тарифам Gəncol и Kombo, при отправке сообщений вне предложенных в рамках этих тарифов пакетов будут платить за каждый SMS 5 гяпиков.

В то же время с указанной даты стоимость SMS для абонентов фактурной линии, использующих тарифы Bizimkilər, Hər yerə, Biznes200, Dövlətcell и Mediacell, также составит 5 гяпиков.

В рамках тарифов Hədsiz и Hədsiz zəng за каждое дополнительное сообщение вне предложенных пакетов также будет сниматься 5 гяпиков.