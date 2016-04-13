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    ​Azercell обнародовал новые тарифы Infocell

    Новые тарифы Infocell вступят в силу 6 мая

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана - компания Azercell Telecom установила новые тарифы. Как сообщили Report в компании, новые тарифы в рамках услуги Infocell вступят в силу 6 мая.

    Подробная информация о тарифах отражена в таблице:

    N Короткие номера Для абонентов фактурной линии
    (AZN, без НДС)    		 Для абонентов нефактурной линии
    (AZN, с НДС)
    1 877660 0,085 0,10
    2 7023 0,025 0,03
    3 7024 0,042 0,05
    4 7026 0,042 0,05
    5 7027 0,059 0,07
    6 7028 0,059 0,07
    7 7029 0,17 0,20
    8 9450 0,42 0,50
    9 7002 0,025 0,03
    10 7003 0,059 0,07
    11 7004 0,059 0,07
    12 7005 0,059 0,07
    13 7006 0,017 0,02
    14 7007 0,059 0,07
    15 7008 0,017 0,02
    16 7009 0,017 0,02
    17 7010 0,042 0,05
    18 7011 0,042 0,05
    19 7080 0,042 0,05
    20 878880 0,017 0,02
    21 878882 0,042 0,05
    22 878905 0,059 0,07
    23 878906 0,17 0,20
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