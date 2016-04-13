​Azercell обнародовал новые тарифы Infocell

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор Азербайджана - компания Azercell Telecom установила новые тарифы. Как сообщили Report в компании, новые тарифы в рамках услуги Infocell вступят в силу 6 мая.
Подробная информация о тарифах отражена в таблице:
|N
|Короткие номера
|Для абонентов фактурной линии
(AZN, без НДС)
|Для абонентов нефактурной линии
(AZN, с НДС)
|1
|877660
|0,085
|0,10
|2
|7023
|0,025
|0,03
|3
|7024
|0,042
|0,05
|4
|7026
|0,042
|0,05
|5
|7027
|0,059
|0,07
|6
|7028
|0,059
|0,07
|7
|7029
|0,17
|0,20
|8
|9450
|0,42
|0,50
|9
|7002
|0,025
|0,03
|10
|7003
|0,059
|0,07
|11
|7004
|0,059
|0,07
|12
|7005
|0,059
|0,07
|13
|7006
|0,017
|0,02
|14
|7007
|0,059
|0,07
|15
|7008
|0,017
|0,02
|16
|7009
|0,017
|0,02
|17
|7010
|0,042
|0,05
|18
|7011
|0,042
|0,05
|19
|7080
|0,042
|0,05
|20
|878880
|0,017
|0,02
|21
|878882
|0,042
|0,05
|22
|878905
|0,059
|0,07
|23
|878906
|0,17
|0,20
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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