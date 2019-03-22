Азербайджанский стартап вышел в финальный этап глобального конкурса

22-23 марта в турецком городе Бурса при организации входящих в состав Doğan Media Qrup журналов "Capital" и "Ekonomist" проводится 8-й Улудагский экономический форум, в рамках которого при совместной организации "Galata Business Angels" и "Endeavor" состоится глобальный конкурс стартапов Stars of Region.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство провело соответствующую работу для того, чтобы действующие в стране стартапы смогли участвовать в этом конкурсе, и уже более 30 стартап-проектов прошли регистрацию для участия в конкурсе.

Стартпат Hotel Race, являющийся участником инновативной бизнес-программы Госфонда развития информационных технологий МТСВТ, из тысячи стартапов, принявших участие в международном конкурсе, вышел в финальный этап (первая десятка) и в рамках форума получил возможность провести презентацию своего товара и решений перед инвесторами.

Также отметим, что представитель министерства впервые будет представлен в жюри международного конкурса стартапов.

Так, и.о. исполнительного директора Госфонда развития информационных технологий Азер Байрамов был избран организаторами Улудагского экономического форума в жюри конкурса стартапов.