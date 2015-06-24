​Азербайджанский ипотечный фонд объявил тендер

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) объявил тендер на закупку товаров и услуг по установке адресной беспроводной системы пожарной сигнализации в административном здании Фонда. Об этом заявили Report в тендерной комиссии АИФ.

По информации, первичные документы по тендеру принимаются до 9 июля, пакеты предложений до 23 июля. Поданные заявки будут открыты 24 июля в 15:00 в административном здании АИФ по адресу г.Баку, пр.Бюль-Бюля, 40.