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    ​Азербайджанский ипотечный фонд объявил тендер

    Тендер проводится на установку адресной беспроводной системы пожарной сигнализации в административном здании Фонда

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) объявил тендер на закупку товаров и услуг по установке адресной беспроводной системы пожарной сигнализации в административном здании Фонда. Об этом заявили Report в тендерной комиссии АИФ.

    По информации, первичные документы по тендеру принимаются до 9 июля, пакеты предложений до 23 июля. Поданные заявки будут открыты 24 июля в 15:00 в административном здании АИФ по адресу г.Баку, пр.Бюль-Бюля, 40.

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