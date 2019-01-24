Азербайджанская компания стоимостью 5 млн долларов вошла в ТОП-10 лучших стартапов мира

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Десять успешных стартапов выбрано из более чем 800 поступивших со всего мира анкет, одним из них стал наш проект Buglance. Быть избранным в Techstars – само по себе успех, и мы единственная команда из Азербайджана, которая сделала это".

Об этом Report сказал Тогрул Самедов, руководитель проекта Buglance, оцениваемого в миллионы долларов.

Т.Самедов также рассказал об акселераторе Techstars и будущих перспективах развития проекта: "Techstars входит в первую тройку акселераторов в мире. До сегодняшнего дня они вложились в более чем 1 500 стартапов. На каждый из этих стартапов пришлось в среднем 4 млн долларов, общая сумма составила 6,4 млрд долларов. Мы создали Buglance 2 года назад и до сих пор получили около 435 тыс. долларов инвестиций. Интенсивная менторская программа длительностью 3 месяца проводится для каждой стартап-компании, входящей в Techstars, с целью перевести ее на следующий этап. По окончании программы, в день Demo, для вложения инвестиций приглашаются инвесторы со всего мира, в частности, из США. Успешные стартапы по итогам программы набирают больше инвестиций".

Глава компании сообщил, что основные сотрудники стартапа, который тестирует мобильные приложения, являются азербайджанцами: "Buglance - это компания, которая тестирует мобильные приложения (application). В команде из 15 человек большинство составляют азербайджанцы. В команде есть члены из Турции, России, Германии и Беларуси".

Т. Самедов также рассказал о рыночной стоимости проекта Buglance: "До этого я разработал мобильную игру под названием Fatal Fight. Мы продали эту игру, которая имела более 5 млн загрузок, эстонской компании Itech Media Solutions. Идея Buglance возникла в то время, как мы пытались разрешить проблемы, с которыми столкнулись в Fatal Fight. Мамед Алекперов, единственный инвестор Fatal Fight, поверил в идею проекта Buglance и инвестировал вместе с пятью другими инвесторами. В настоящее время наша компания находится в Дубае. Наши клиенты разбросаны по всему миру. В настоящее время в Buglance имеется более 28 тыс. тестеров, которые на данный момент обнаружили около 15 тыс. "багов". Причем все они были обнаружены примерно на 4 тыс. устройств. В настоящее время компания оценивается в 5 млн долларов".