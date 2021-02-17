Азербайджан занял 65-е место в рейтинге стран по развитию онлайн-торговли

Самая лучшая оценка в Азербайджане дана показателям надежности почты (82 балла) и доли пользователей интернета (81 балл)

Азербайджан занял 65-е место среди 152 стран и территорий по уровню развития интернет-торговли.

Как передает Report, эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

При этом Азербайджан набрал 60 баллов против 61,8 балла (в 2019 году, заняв 63 место). Самая лучшая оценка в Азербайджане дана показателям надежности почты (82 балла) и доли пользователей интернета (81 балл). По доле жителей, имеющих счета для мобильных платежей, Азербайджан набрал 29 баллов, по безопасности интернет-серверов – 49 баллов.

Основой для оценки уровня развития онлайн-шоппинга в странах стал разработанный экспертами ЮНКТАД показатель B2C E-commerce Index, который, как отмечается в докладе, "состоит из четырех индикаторов, имеющих самое непосредственное отношение к онлайн-шоппингу". Это - доля жителей, имеющих счета для мобильных платежей, доля пользователей интернета в структуре населения, надежность почты и наличие безопасных интернет-серверов. Каждый индикатор оценивался по 100-балльной шкале, а среднее арифметическое из четырех показателей составило итоговый индекс.

На первое место авторы доклада в этом году поставили Швейцарию, получившую индекс в 95,9 балла и оттеснившую на вторую позицию прошлогоднего лидера - Нидерланды. В первую десятку сейчас входят также Дания, Сингапур, Великобритания, Германия, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Гонконг. США заняли 12 место, Китай - 55-е. Турция заняла в рейтинге 57-е место, Иран – 44-е.

Из стран СНГ наиболее высокий индекс у находящейся на 35 строчке Беларуси - 78,8 балла. Грузия - на 47 месте, Украина - на 51-м, Молдавия - на 53-м, Казахстан - на 60-м, Армения - на 84-м, Кыргызстан - на 97-м, Узбекистан - на 107-м, Таджикистан - на 121-м.

Таблицу ЮНКТАД замыкают Бурунди (8,3 балла), Чад (7,1) и Нигер (5,6).