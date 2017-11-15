Азербайджан занимает 65-е место в глобальном рейтинге по развитию ИКТ

Баку. 15 ноября. Азербайджан занимает 65-е место в списке глобального рейтинга по развитию современных информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает Report, об этом сегодня объявил Международный союз электросвязи (МСЭ). В развитии информационно-коммуникационных технологий среди стран СНГ лидирует Беларусь, занимая 32-е место в рейтинге 176-ти государств. Согласно рейтингу Азербайджан среди постсоветских стран опередил Грузию (74-е место), Армению (75), Украину (79), Узбекистан (95) и Кыргызстан (109), уступив России (45-е место), Казахстану (52-е место) и Молдове (59-е место).

Новые данные МСЭ свидетельствуют о росте числа людей, подключенных к Интернету, и более активном использовании новинок ИКТ во всем мире.

Исландия, Республика Корея и Швейцария занимают три первых места в списке лидеров в развитии современных информационно-коммуникационных технологий

В новом докладе МСЭ представлен так называемый индекс доступа к информационно-коммуникационным технологиям. В первую десятку, кроме упомянутых трех стран, вошли также Дания, Великобритания, Гонконг ( Китай), Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Япония.

Авторы нового доклада связывают такую тенденцию с ростом мобильной сотовой телефонии и с большей доступностью широкополосной связи.

В настоящее время в мире на каждые 100 человек приходится более пятидесяти подписок на мобильную широкополосную связь. Это позволило значительно расширить доступ к Интернету и к онлайн-услугам.

В целом Интернетом пользуются более половины всех семей в мире. Авторы нового доклада отмечают, что сегодня активное использование информационно -коммуникационных технологий приносит свои плоды во всех сферах жизни, способствует повышению эффективности производства и улучшению качества жизни людей.