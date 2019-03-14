Азербайджан создаст национальный антивирус

"Мы начали разрабатывать нашу национальную антивирусную программу и надеемся во второй половине этого года представить бета-версию национального антивируса".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Особой государственной службы охраны Турал Мамедов на мероприятии в Институте ИКТ НАНА в рамках "Недели кибербезопасности".

По словам Т.Мамедова, служба запускает единую систему электронной почты для госструктур: "Система готова и перенос в систему почтовых ящиков государственных учреждений уже начался. Уникальность системы единой электронной почты в том, что мы можем применить более совершенные методы криптографии. Это важно из соображений безопасности".

Турал Мамедов также рассказал о сайте blacklist.gov.az, который был запущен сегодня: "Недавно была распространена лживая информация о министерстве труда и социальной защиты населения, после чего мы решили создать такой сайт и разместить здесь вредоносный контент. В настоящее время на сайте размещено 30 507 информационных ресурсов".