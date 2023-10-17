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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета В сентябре этого года Азербайджан занял 119-е место среди 181 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,29 Мбит/с.
ИКТ
17 октября 2023 г. 13:24
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

В сентябре этого года Азербайджан занял 119-е место среди 181 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,29 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на одну строчку по сравнению с августом.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Гонконг (265,17 Мбит/с), а последнее место - Куба (2,13 Мбит/с).

В сентябре Азербайджан опустился на две строчки по скорости мобильного интернета, заняв 56-е место (44,88 Мбит/с) среди 141 страны.

По скорости мобильного интернета первое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (211,58 Мбит/с), а последнее – Афганистан (4,89 Мбит/с).

Кроме того, в сентябре город Баку продвинулся на одну ступень по скорости мобильного интернета (46,73 Мбит/с), заняв 72-е место среди 169 городов.

По скорости мобильного интернета первое место занимает город Дубай (ОАЭ) - 255,07 Мбит/с, последнее - столица Афганистана Кабул - 4,73 Мбит/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана продвинулась на одну ступень и заняла 140-е место (29,52 Мбит/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 190 городов. Возглавила список столица ОАЭ Абу-Даби (270,24 Мбит/с), а Гавана (Куба) оказалась последней в рейтинге (2,13 Мбит/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan advances in world ranking in terms of internet speed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə dünya reytinqində irəliləyib

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