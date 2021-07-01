Азербайджан поднялся на 15 позиций в глобальном индексе кибербезопасности

Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" (Global Cybersecurity Index, GCI).
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Азербайджан поднялся на 15 позиций в рейтинге и занял 40-е место, набрав в общей сложности 89,31 балла.
Сбор соответствующих данных с целью определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. Индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям:
1. Правовые меры (законодательство, регулирование и контроль);
2. Технические меры (CERT, стандарты, сертификация);
3. Организационные меры (политика, стратегия, ответственная организация, национальная оценка);
4. Мероприятия по укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и сертификация специалистов и организаций);
5. Сотрудничество (межведомственное, внутриведомственное, государственно-частное и международное).
Индекс GCI объединяет в одном индексе 20 показателей, характеризующих пять указанных направлений.
В отчете "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.
Азербайджан среди 194 государств-членов МСЭ опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).
Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.