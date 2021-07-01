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Азербайджан поднялся на 15 позиций в глобальном индексе кибербезопасности

Азербайджан поднялся на 15 позиций в глобальном индексе кибербезопасности Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" (Global Cybersecurity Index, GCI).
ИКТ
1 июля 2021 г. 16:50
Азербайджан поднялся на 15 позиций в глобальном индексе кибербезопасности

Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" (Global Cybersecurity Index, GCI).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Азербайджан поднялся на 15 позиций в рейтинге и занял 40-е место, набрав в общей сложности 89,31 балла.

Сбор соответствующих данных с целью определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. Индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям:

1. Правовые меры (законодательство, регулирование и контроль);

2. Технические меры (CERT, стандарты, сертификация);

3. Организационные меры (политика, стратегия, ответственная организация, национальная оценка);

4. Мероприятия по укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и сертификация специалистов и организаций);

5. Сотрудничество (межведомственное, внутриведомственное, государственно-частное и международное).

Индекс GCI объединяет в одном индексе 20 показателей, характеризующих пять указанных направлений.

В отчете "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.

Азербайджан среди 194 государств-членов МСЭ опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).

Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.

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Версия на азербайджанском языке NRYTN: Azərbaycan qlobal kibertəhlükəsizlik indeksində 15 pillə irəliləyib

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