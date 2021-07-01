Азербайджан поднялся на 15 позиций в глобальном индексе кибербезопасности

Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" (Global Cybersecurity Index, GCI).

Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" (Global Cybersecurity Index, GCI).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Азербайджан поднялся на 15 позиций в рейтинге и занял 40-е место, набрав в общей сложности 89,31 балла.

Сбор соответствующих данных с целью определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. Индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности стран по пяти основным направлениям:

1. Правовые меры (законодательство, регулирование и контроль);

2. Технические меры (CERT, стандарты, сертификация);

3. Организационные меры (политика, стратегия, ответственная организация, национальная оценка);

4. Мероприятия по укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и сертификация специалистов и организаций);

5. Сотрудничество (межведомственное, внутриведомственное, государственно-частное и международное).

Индекс GCI объединяет в одном индексе 20 показателей, характеризующих пять указанных направлений.

В отчете "Глобальный индекс по кибербезопасности 2020" Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.

Азербайджан среди 194 государств-членов МСЭ опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).

Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.