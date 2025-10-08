Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром США

    ИКТ
    08 октября, 2025
    • 17:28
    Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром США

    Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов обсудил возможности расширения сотрудничества с делегацией во главе с председателем Совета директоров престижного исследовательского центра США Caspian Policy Center Афганом Нифти.

    Как сообщает Report, стороны провели обмен мнениями по вопросам транспорта, энергетики, цифровизации, экономического сотрудничества и устойчивого развития в Каспийском регионе.

    Гумметов представил подробную информацию об инфраструктурных и институциональных реформах, направленных на расширение Среднего коридора. Он отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги для превращения в мультимодальный логистический центр в регионе. Особое значение в этом отношении имеет внедрение цифровых транспортных систем, модернизация портов, железных дорог и аэропортов, развитие Зангезурского коридора.

    Гумметов также высоко оценил исследования и инициативы Caspian Policy Center в области продвижения устойчивого развития, энергетической безопасности и региональной стабильности в Каспийском регионе.

    Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках совместных проектов и аналитических платформ в будущем.

    Azərbaycan ABŞ-nin nüfuzlu elmi-tədqiqat mərkəzi ilə birgə layihələri müzakirə edib

