Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром США

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов обсудил возможности расширения сотрудничества с делегацией во главе с председателем Совета директоров престижного исследовательского центра США Caspian Policy Center Афганом Нифти.

Как сообщает Report, стороны провели обмен мнениями по вопросам транспорта, энергетики, цифровизации, экономического сотрудничества и устойчивого развития в Каспийском регионе.

Гумметов представил подробную информацию об инфраструктурных и институциональных реформах, направленных на расширение Среднего коридора. Он отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги для превращения в мультимодальный логистический центр в регионе. Особое значение в этом отношении имеет внедрение цифровых транспортных систем, модернизация портов, железных дорог и аэропортов, развитие Зангезурского коридора.

Гумметов также высоко оценил исследования и инициативы Caspian Policy Center в области продвижения устойчивого развития, энергетической безопасности и региональной стабильности в Каспийском регионе.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках совместных проектов и аналитических платформ в будущем.