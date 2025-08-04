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Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ

Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ 15:02 Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках визита в ОАЭ встретился с председателем Etisalat, одной из ведущих мировых технологических и телекоммуникационных компаний, Жассимом Мохаммедом.
ИКТ
4 августа 2025 г. 15:18
Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе визита в ОАЭ провел встречу с председателем одной из ведущих мировых телекоммуникационных компаний Etisalat Джассимом Мохаммедом, с которым обсудид перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы поблагодарили руководство компании за то, что они поделились с нами ценным опытом, полученным на COP28 в Дубае, во время организации COP29 в Баку. Обсудили обмен опытом в сфере телекоммуникаций, консультационную поддержку и возможности будущего сотрудничества", - говорится в публикации.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых в сфере городского транспорта.

"Мы пригласили руководство Etisalat на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), которая пройдет в Баку 17-28 ноября этого года", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UAE company explore co-op in telecommunications
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BƏƏ şirkəti ilə telekommunikasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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