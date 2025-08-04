Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе визита в ОАЭ провел встречу с председателем одной из ведущих мировых телекоммуникационных компаний Etisalat Джассимом Мохаммедом, с которым обсудид перспективы сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".
"Мы поблагодарили руководство компании за то, что они поделились с нами ценным опытом, полученным на COP28 в Дубае, во время организации COP29 в Баку. Обсудили обмен опытом в сфере телекоммуникаций, консультационную поддержку и возможности будущего сотрудничества", - говорится в публикации.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о проектах, реализуемых в сфере городского транспорта.
"Мы пригласили руководство Etisalat на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), которая пройдет в Баку 17-28 ноября этого года", - говорится в публикации.