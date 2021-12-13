Азербайджан обратился в международные организации в связи с происками армянских хакеров

11:55 Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана обратилась в международные организации по борьбе с киберпреступностью в связи с 3 армянскими хакерами.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана обратилась в международные организации по борьбе с киберпреступностью в связи с тремя армянскими хакерами.

По сообщению Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, выступая на конференции "Мошенничество в Азербайджане в период пандемии".

По его словам, в июне прошлого года гражданам поступали электронные письма от имени некоего Фуада Мусаева, которые были идентифицированы как кибератака: “В результате нашего расследования выяснилось, что за этим нападением стоит армянская компания IT Security LLC (itsec.am). Было установлено, что посредством этой компании Армен Гнуни (Armen Gnuni), иранский армянин Ара Бабахани (Ara Babahani), Ашот Мнацаканян (Ashot Mnatsacanyn) осуществляли атаки под именем Фуада Мусаева. Мы проинформировали соответствующие структуры с тем, чтобы дать оценку этому преступлению на международном уровне”.