Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона

Интервью Report c министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Интервью Report c министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

- Господин министр, как сообщалось, Министерство науки и образования и Министерство экономики Азербайджана запускают проект под названием «IT-Академия» ( https://it-academy.az/ru ) . Расскажите, пожалуйста, про проект и цели его создания.

- «IT-Академия» — совместный образовательный проект Министерства экономики и Министерства науки и образования для тех, кто хочет освоить новую профессию в сфере информационных технологий. Проект реализуется при участии международной школы программирования «Алгоритмика», которая присутствует в 55 странах мира, в том числе в Азербайджане, и уже 5 лет успешно реализует крупные образовательные программы в сфере IT в партнёрстве с Министерством науки и образования и вузами страны.

Мы верим, что качественное образование является важнейшим фактором для повышения возможностей страны в сфере цифровой экономики. Цифровая экономика, в свою очередь, позволит сформировать прочный фундамент для экономического развития Азербайджана. Поэтому цель «IT-Академии» — подготовить профессионалов в сфере информационных технологий, способствовать развитию IT-рынка страны, а также модернизировать информационные технологии в системе образования.

В рамках нового проекта студенты с нуля за короткое время освоят наиболее востребованные на сегодняшнем рынке труда IT-специальности: веб-разработка, тестирование и системное администрирование. Мы рассчитываем на то, что через 2–3 года с момента запуска проекта как минимум 3000 граждан страны получат профессию в сфере IT и придадут ощутимый импульс развитию цифровой экономики.

Мы делаем всё возможное, чтобы сделать обучение максимально доступным. Так, студенты «IT-Академии» будут покрывать лишь 10% оплаты за обучение.

- Господин министр, вы подчеркнули потенциал цифровой экономики. Расскажите, пожалуйста, как цифровизация может способствовать росту экономики Азербайджана.

- Во всем мире цифровизация является одним из ключевых двигателей социально-экономического развития. «Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы», недавно утвержденная господином Президентом Ильхамом Алиевым, также подчёркивает важность цифровизации для нашей страны.

Азербайджан обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать передовым IT-государством в регионе и превратиться в значимого игрока на IT-рынке постсоветского пространства, с перспективой постепенного выхода на страны Европы.

Будут предприняты необходимые шаги для достижения указанных целей. Однако без требуемого количества специалистов не появятся новые IT-компании, существующие же будут продолжать испытывать «кадровый голод». А без достаточного количества компаний и, соответственно, рабочих мест, не появятся новые специалисты. Понимаем, что быстрый и эффективный прирост квалифицированных кадров без участия государства невозможен. Поэтому и было принято решение начать обучение востребованным IT-специальностям людей, заинтересованных в освоении новой профессии и проявляющих интерес к этой сфере.

Азербайджан уже сделал существенные шаги на пути к построению цифровой экономики: обучение цифровым навыкам в школах, переход к электронному правительству, создание и модернизация необходимой IT-инфраструктуры. Однако результаты от реализации этих шагов мы получим в долгосрочной перспективе, это нужно понимать. В настоящий момент у нас есть отличные кадры, но не в том количестве, чтобы обеспечить качественный скачок для страны. Чтобы получить оперативный эффект, нужно большое количество IT-специалистов уже сегодня.

- Господин Джаббаров, Министерство экономики Азербайджана тесно сотрудничает со Всемирным экономическим форумом в сфере цифровизации. В Азербайджане открыт филиал сети центров Четвертой промышленной революции. В чём заключается цель его открытия, и какие преимущества это даст Азербайджану?

- В апреле 2021 года Правительство Азербайджанской Республики и Всемирный экономический форум подписали соглашение и уже в феврале этого года в Баку открылся первый в СНГ филиал сети центров IV промышленной революции. Одна из целей открытия филиала – усилить позиции Азербайджана в Четвёртой промышленной революции, она значительно изменяет тренды и правила конкуренции в мировой экономике.

Деятельность центра ускоряет внедрение современных технологий и инноваций. Это сотрудничество открывает широкие возможности для эволюции цифровой экономики и формирования экосистемы, основанной на высоких технологиях в Азербайджане.

В рамках Четвертой промышленной революции Азербайджан сталкивается с разными вызовами, один из которых - переход от производственной экономики к обществу информационных технологий. Страна должна сделать упор не только на добычу сырья и полезных ископаемых, но и на их дальнейшую переработку и изготовление продукции, развитие наукоемких и информационных технологий. Здесь чувствуется острая необходимость в кадрах высокой квалификации.

Сотрудничество с Всемирным экономическим форумом и сетью Четвёртой промышленной революции – это успешное продолжение деятельности в этой области. C4IR — это огромный вклад в освоение и эффективное применение передовых технологий, обеспечение их служения гражданам и общественным интересам, развитие цифровой экономики и дальнейшее улучшение области исследований и разработок.

- Инициаторами создания «IT-Академии» являются Министерства науки и образования и экономики Азербайджана. Обычно подобные проекты осуществляются Министерством цифрового развития и транспорта. С чем связано вовлечение Министерства экономики в реализацию проекта?

- Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере IT и, в целом, развитие данной сферы – это объемный труд, требующий немало времени, значительных финансовых затрат, и неправильно было бы взваливать всю ответственность на одну государственную структуру. Это наше общее дело, так как все государственные структуры нуждаются в специалистах в сфере IT. Следует особо подчеркнуть, что Министерство цифрового развития и транспорта проделало большую работу для подготовки высококвалифицированных IT-специалистов и продолжает осуществлять проекты для развития данной отрасли в нашей стране. Проект «IT-Академия», в свою очередь, внесет существенный вклад в этот процесс и поддержит усилия Министерства цифрового развития и транспорта.

Значимость цифровизации отражена в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы». Реализуя проект «IT-Академия» Министерство экономики, наряду с Министерством науки и образования, вносит свой вклад в реализацию «Стратегии», утвержденной господином Президентом.

Это не единственный проект, направленный на развитие человеческого капитала и бизнеса в стране. В качестве примера можно привести компьютерную академию «Step IT Academy», азербайджано-израильский тренинговый центр по обучению информационным технологиям в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, где подготовка осуществляется специалистами из Израиля по израильской программе. Уверен в том, что совместные труды принесут свои плоды в ближайшем будущем.

Наряду с этим, Министерство экономики продолжает инициативы по стимуляции стартапов. Так, в рамках фестиваля «Baku ID Summer’22» Министерство экономики выделило каждому из 18 проектов по 25 тысяч манат на развитие.

- Какие шаги будут предприняты в дальнейшем для обеспечения выпускников работой и в целом, сохранение их нахождения в стране?

-Уверен, что «IT-Академия» даст значительный толчок подготовке IT-специалистов в Азербайджане. В процессе обучения студенты приобретут уникальный профессиональный опыт и практические навыки решения реальных задач. Гражданам, которые интересуются IT и хотят развиваться в этой сфере, предоставляется возможность освоить новую профессию в короткие сроки и в удобном формате. Все курсы «IT-Академии» в своей программе имеют карьерный блок, тренинги и консультации, которые помогут выпускникам найти работу в данной сфере. Таким образом, стимулируется развитие рынка информационных технологий, и удовлетворяется спрос в IT-специалистах.