О нас

Азербайджан и ОАЭ могут создать совместный центр исследований в сфере ИИ

Азербайджан и ОАЭ могут создать совместный центр исследований в сфере ИИ Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание совместного центра исследований и развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
ИКТ
5 августа 2025 г. 16:37
Азербайджан и ОАЭ могут создать совместный центр исследований в сфере ИИ

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание совместного центра исследований и развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы провели в Абу-Даби встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером. На встрече обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области ИИ, кибербезопасности, цифровизации, повышения кадрового потенциала, организации программ обучения, обмена и предоставления стипендий", - отметил он.

По словам Р. Набиева, стороны также обсудили изучение возможностей совместного инвестирования и создание совместного венчурного фонда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and UAE may establish joint AI research center
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ AI sahəsində birgə tədqiqat mərkəzi yarada bilər

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi