Азербайджан и ОАЭ могут создать совместный центр исследований в сфере ИИ

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание совместного центра исследований и развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание совместного центра исследований и развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы провели в Абу-Даби встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером. На встрече обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области ИИ, кибербезопасности, цифровизации, повышения кадрового потенциала, организации программ обучения, обмена и предоставления стипендий", - отметил он.

По словам Р. Набиева, стороны также обсудили изучение возможностей совместного инвестирования и создание совместного венчурного фонда.