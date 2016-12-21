Asan İmza интегрирована с порталом Azexport.az

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Услуга инновационной мобильной электронной подписи Asan İmza интегрирована с порталом www.azexport.az, созданным в целях поддержания экспорта за рубеж товаров, производимых в Азербайджане.

Как сообщили Report в Asan İmza, интеграция мобильной усиленной электронной подписи Asan İmza в портал дает широкие возможности предпринимателям, желающим зарегистрировать свои товары, а также услуги в ресурсе www.azexport.az. Использование мобильной электронной подписи Asan İmza в качестве средства авторизации для получения доступа к ресурсу, освобождает предпринимателя от дополнительной регистрации. Так, если предприниматель является руководителем фирмы и располагает усиленной мобильной электронной подписью, то он с легкостью заходит на сайт без дополнительной регистрации и вносит всю необходимую информацию о своем продукте в портал.

Помимо этого, услуга Asan İmza является совершенно безопасной и исключает любую попытку несанкционированного использования личных данных, так как вся информация для пользования услугой известна только самому пользователю.

Интеграция услуги Asan İmza с ресурсом Azexport.az является инновационным решением, что позволяет предпринимателям за кратчайшие сроки получить доступ к ресурсу и представить свою продукцию не только в Азербайджане, но и за пределами страны, так как база данных портала Azexport.az интегрирована с базами данных крупных мировых электронных торговых площадок, таких как eBay, Alibaba, AllBiz.

Следует отметить, что сам продукт Asan İmza также прошел регистрацию как инновационная услуга и бренд Made in Azerbaijan в портале Azexport.az. Теперь заинтересованные страны могут ознакомиться с детальным описанием этой технологии и начать возможные переговоры по интеграции азербайджанской технологии в своих странах.

Отметим, что презентация портала состоялась 20 декабря, в ходе чего участники мероприятия были широко проинформированы о возможностях портала, а также возможных средствах регистрации услуг и товаров в ресурсе.