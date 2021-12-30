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Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке 

Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке  Все 11 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке (США) закрылись из‑за роста случаев заражения коронавирусом.
ИКТ
30 декабря 2021 г. 07:27
Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке 

Все 11 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке (США) закрылись изза роста случаев заражения коронавирусом.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании, приостановление работы носит временный характер.

"Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем менять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников", - говорится в сообщении компании. Покупатели по-прежнему смогут получить онлайн-заказы в закрывшихся точках.

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Версия на азербайджанском языке “Apple” Nyu-Yorkdakı mağazalarını bağlayıb

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