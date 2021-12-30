Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке

Все 11 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке (США) закрылись из‑за роста случаев заражения коронавирусом.

Все 11 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке (США) закрылись из‑за роста случаев заражения коронавирусом.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании, приостановление работы носит временный характер.

"Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем менять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников", - говорится в сообщении компании. Покупатели по-прежнему смогут получить онлайн-заказы в закрывшихся точках.