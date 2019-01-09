Apple снизит производство новых моделей iPhone

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Apple в первом квартале 2019 года снизит производство трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, XS Max и XR - на 10%.

Как передает Report, об этом пишет Nikkei Asian Review.

На прошлой неделе акции Apple подешевели из-за первого за 16 лет ухудшения прогноза выручки. Глава компании Тим Кук 2 января отметил, что продажи iPhone, в том числе в Китае, были слабее ожиданий, и аналитики опасались более существенного сокращения производства смартфонов.

По словам источников Nikkei, в декабре Apple во второй раз за два месяца попросила поставщиков снизить выпуск компонентов и самих iPhone.

Другой источник издания сообщил, что в общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении.

Apple не комментирует сообщения о прогнозах объемов производства.