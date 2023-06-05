Apple представила iOS 17

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023.

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023.

Как передает Report , запись онлайн-презентации доступна на сайте корпорации.

Топ-менеджеры Apple показали iOS 17 — новую операционную систему для iPhone. Компания переработала дизайн "Звонилки", и теперь пользователь может настраивать, как будет выглядеть экран вызова. К тому же система может автоматически расшифровывать сообщения, полученные автоответчиком. В iMessage также появится расшифровка голосовых сообщений, стикеры и отправка геолокации.

В новой версии системы Apple переработает работу системы передачи данных AirDrop. Во-первых, теперь можно будет обменяться номерами телефона с другим владельцем iPhone, просто поднеся телефоны друг к другу. Аналогичным образом можно передавать фотографии и другие файлы.

Кроме того, в новой версии iPadOS добавят настройку экрана блокировки, как это было реализовано в прошлом году на iPhone. Планшеты Apple также научатся работать с документами в формате PDF, автоматически распознавая поля, в которые можно вписать текст.