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Apple представила iOS 17

Apple представила iOS 17 Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023.
ИКТ
5 июня 2023 г. 21:50
Apple представила iOS 17

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023.

Как передает Report, запись онлайн-презентации доступна на сайте корпорации.

Топ-менеджеры Apple показали iOS 17 — новую операционную систему для iPhone. Компания переработала дизайн "Звонилки", и теперь пользователь может настраивать, как будет выглядеть экран вызова. К тому же система может автоматически расшифровывать сообщения, полученные автоответчиком. В iMessage также появится расшифровка голосовых сообщений, стикеры и отправка геолокации.

В новой версии системы Apple переработает работу системы передачи данных AirDrop. Во-первых, теперь можно будет обменяться номерами телефона с другим владельцем iPhone, просто поднеся телефоны друг к другу. Аналогичным образом можно передавать фотографии и другие файлы.

Кроме того, в новой версии iPadOS добавят настройку экрана блокировки, как это было реализовано в прошлом году на iPhone. Планшеты Apple также научатся работать с документами в формате PDF, автоматически распознавая поля, в которые можно вписать текст.

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