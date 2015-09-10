Apple презентовала новые продукты

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Компания Apple представила в среду в Сан-Франциско целый набор своих новых товаров и разработок, главным из которых стало телевидение, работающее через цифровую мультимедийную приставку Apple TV.

Как передает Report, началась презентация в центре Аудиториум Билл Грэм Сивик в присутствии 7 тыс. приглашенных с демонстрации новых приложений к Apple Watch.

"Несколько месяцев назад мы начали продажи Apple Watch, и "умные часы" уже изменили жизнь людей, - заявил глава компании Тим Кук. - Мы постоянно модернизируем наш продукт, делая особую ставку на приложения".

Так, на новых версиях "умных часов" будет установлено приложение сети Facebook - Messenger. Одновременно Apple работает со знаменитым французским дизайнерским домом Hermes над версией "умных часов" со специальным ремешком. Они появятся на рынке уже в октябре.

Осенью поступят в продажу и часы с оформлением корпуса с использованием розового золота.

Центральное место на презентации заняло телевидение Apple TV.

"Основные усилия сосредоточены на приложениях к телевидению, - заявил глава компании Тим Кук. - Приложения создают новый вид телевидения, когда потребители могут получить тот материал, который они хотят".

Кук сообщил, что Apple TV получит обновленную операционную систему tvOS, которая создана на основе iOS. Телевидение также будет управляться голосом через персонального помощника Siri.

Большие возможности Apple TV дает любителям спорта, когда одновременно с трансляцией игр они получат доступ к многочисленной статистике и дополнительному материалу, который можно выводить на экран.

Мультимедийная приставка также дает возможность пользоваться различными видами видеоигр. Через нее можно также делать покупки в интетнет-магазинах.

Apple TV совместимо с другими платформами компании, включая iPhone и Apple Watch.

Новая приставка Apple TV поступает в магазины в октябре. Она выполнена в двух вариантах в зависимости от мощности: 32 гигабайта по цене $149 и 64 гигабайта по цене $199.

Значительная часть презентации была посвящена новому планшетному компьютеру iPad Pro.

"Мы задали себе вопрос: можно ли улучшить iPad, - сообщил глава Apple Тим Кук. - Мы нашли ответ: Да".

Он представил новый iPad компании с увеличенным экраном в 12,9 дюйма. "Это самая крупная мобильная платформа с программным обеспечением iOS", - отметил Кук.

Благодаря новому процессору он в 22 раза быстрее, чем первый iPad компании Apple, и на 80% быстрее существующих сейчас на мировом рынке планшет. Его батарея обеспечивает 10 часов непрерывной работы.

Новый iPad Pro совместим с офисным пакетом приложений Microsoft Office, что повышает конкурентоспособность планшет в бизнесе.

Создана также гибкая клавиатура, которая подключается к iPad Pro, что фактически превращает его в портативный компьютер.

Для нового планшет разработаны многочисленные аксессуары, включая специальный карандаш. С его помощью на iPad Pro можно создавать высококачественные рисунки и художественные произведения.

Цена iPad Pro начинается с $799 и доходит до $1129 в зависимости от модели. Планшет поступает в продажу в ноябре.