О нас
Report Georgia
Аудио новости

Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Apple отзовет iPhone 12 по всему миру Американская корпорация Apple объявила программу отзыва дефектных смартфонов iPhone 12.
ИКТ
22 ноября 2021 г. 11:34
Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Американская корпорация Apple объявила программу отзыва дефектных смартфонов iPhone 12.

Как передает Report, об этом пишет издание Appleinsider.

Журналисты издания обратили внимание: Apple начала принимать к возврату телефоны с неполадками со звуком. В первую очередь на проблемы с гаджетами жаловались потребители из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как следует из заявления производителя, проблема наблюдается на "очень небольшом проценте iPhone 12 и 12 Pro".

Страницы с таким уведомлением появились на сайте поддержки компании во многих регионах — в том числе в России.

Это, пишет издание, сигнализирует о том, что программа отзыва устройств запущена по всему миру.

Компания также уточняет, что проблемы со звуком могут возникать из-за отказа компонента в модуле приемника. Этот дефект встречается у некоторых аппаратов линейки iPhone 12, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года.

"Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе", — пояснили в компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Apple to recall iPhone 12 worldwide

Самое важное

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi