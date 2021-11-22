Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Американская корпорация Apple объявила программу отзыва дефектных смартфонов iPhone 12.

Американская корпорация Apple объявила программу отзыва дефектных смартфонов iPhone 12.

Как передает Report, об этом пишет издание Appleinsider.

Журналисты издания обратили внимание: Apple начала принимать к возврату телефоны с неполадками со звуком. В первую очередь на проблемы с гаджетами жаловались потребители из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как следует из заявления производителя, проблема наблюдается на "очень небольшом проценте iPhone 12 и 12 Pro".

Страницы с таким уведомлением появились на сайте поддержки компании во многих регионах — в том числе в России.

Это, пишет издание, сигнализирует о том, что программа отзыва устройств запущена по всему миру.

Компания также уточняет, что проблемы со звуком могут возникать из-за отказа компонента в модуле приемника. Этот дефект встречается у некоторых аппаратов линейки iPhone 12, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года.

"Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе", — пояснили в компании.