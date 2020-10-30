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Apple огласила потери на бирже после публикации финансовой отчетности

Apple огласила потери на бирже после публикации финансовой отчетности Выручка от продаж iPhone упала более чем на 20%
ИКТ
30 октября 2020 г. 15:52
Apple огласила потери на бирже после публикации финансовой отчетности

Компания Apple потеряла порядка 100 млрд долларов США рыночной стоимости после падения своих акций на бирже на 5%.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters. Причиной такого снижения стоимости стала квартальная финансовая отчетность, опубликованная компанией в четверг.

Несмотря на рекордные показатели выручки и рост чистой прибыли, отчетность показала, что выручка от продаж iPhone упала более чем на 20%. Это самое серьезное снижение реализации флагманского продукта компании за последние два года.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет почти 2 трлн долларов США.

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