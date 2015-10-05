Apple и Google признаны самыми дорогими брендами мира в третий раз подряд

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Шесть из десяти самых дорогих брендов мира, по версии бренд-консалтингового агентства Interbrand, представляют технологический сектор, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Входящее в американский коммуникационный холдинг Omnicom бренд-консалтинговое агентство Interbrand опубликовало в понедельник, 5 октября, свой ежегодный, уже 16-й по счету, топ-100 самых дорогих брендов мира.

На первом месте третий год подряд - марка Apple стоимостью почти 170,3 млрд. долларов.

Марка Coca-Cola сейчас занимает только третье место с 78,423 млрд. долларов, причем за год некогда самый дорогой бренд мира подешевел, по версии Interbrand, на 4%. Рыночная стоимость Coca-Cola Co. (владеет еще и другими брендами - Fanta, Sprite, Bon Aqua и т.д.) в пятницу достигала 175,7 млрд. долларов.

Всего в первой десятке помимо Apple присутствуют бренды еще пяти компаний, которые можно назвать технологическими: Google (120,314 млрд. долларов; +12% к прошлому году; 2-е место), Microsoft (67,67 млрд. долларов; +11%; 4-е место), IBM (65,095 млрд. долларов; –10%; 5-е место), Samsung (45,297 млрд. долларов; 0%; 7-е место) и Amazon (37,948 млрд. долларов; +29%; 10-е место).