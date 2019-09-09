Apple и Foxconn нарушили законы Китая

Компания Apple и ее производственный подрядчик Foxconn нарушили китайское трудовое законодательство, нанимая на самую крупную фабрику iPhone в Чжэнчжоу много временных работников и школьников.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно расследованию некоммерческой правозащитной группы China Labor Watch, количество временных сотрудников на заводе в августе превышало 50% вместо нормы в 10%.

В конце месяца многие ученики вернулись на учебу в школу, так что на данный момент показатель составляет 30%, что также является незаконным.

Apple после внутреннего расследования признала факт нарушения и заявила, что «тесно сотрудничает с Foxconn для решения этой проблемы». Foxconn Technology Group также признала злоупотребление наймом временных сотрудников.