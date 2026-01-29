AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

Американская торговая палата (AmCham) считает необходимым формирование в Азербайджане технической и правовой инфраструктуры для интеграции госуслуг в мобильные банковские приложения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белый документ – 2025".

Согласно документу, несмотря на значительную цифровизацию государственных услуг, по ряду административных процедур граждане по-прежнему вынуждены лично обращаться в сервисные центры. В частности, для обновления водительского удостоверения, регистрации автомобиля, получения различных справок, оплаты государственных пошлин и ряда других услуг требуется посетить центр "ASAN Xidmət".

"Действующий подход приводит к дополнительным временным затратам для граждан и росту административных расходов для государства. Предоставление государственных услуг через мобильные банковские приложения позволило бы сократить необходимость физических обращений, повысить частоту использования банковских приложений и превратить их в одну из ключевых точек доступа к цифровой экосистеме. Это, в свою очередь, могло бы способствовать сокращению очередей в государственных центрах, увеличению доли электронных услуг, сбору статистических данных в режиме реального времени и снижению потребности в дополнительных кадровых ресурсах", - говорится в отчете.

В AmCham считают необходимым создание соответствующей технической и правовой базы. По мнению экспертов, следует разработать механизмы, обеспечивающие безопасную и поэтапную интеграцию цифровых систем государственных услуг с банковскими приложениями, а также установить единые стандарты безопасности и конфиденциальности при обмене данными.