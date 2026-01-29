Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    • 29 января, 2026
    • 13:24
    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    Американская торговая палата (AmCham) считает необходимым формирование в Азербайджане технической и правовой инфраструктуры для интеграции госуслуг в мобильные банковские приложения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белый документ – 2025".

    Согласно документу, несмотря на значительную цифровизацию государственных услуг, по ряду административных процедур граждане по-прежнему вынуждены лично обращаться в сервисные центры. В частности, для обновления водительского удостоверения, регистрации автомобиля, получения различных справок, оплаты государственных пошлин и ряда других услуг требуется посетить центр "ASAN Xidmət".

    "Действующий подход приводит к дополнительным временным затратам для граждан и росту административных расходов для государства. Предоставление государственных услуг через мобильные банковские приложения позволило бы сократить необходимость физических обращений, повысить частоту использования банковских приложений и превратить их в одну из ключевых точек доступа к цифровой экосистеме. Это, в свою очередь, могло бы способствовать сокращению очередей в государственных центрах, увеличению доли электронных услуг, сбору статистических данных в режиме реального времени и снижению потребности в дополнительных кадровых ресурсах", - говорится в отчете.

    В AmCham считают необходимым создание соответствующей технической и правовой базы. По мнению экспертов, следует разработать механизмы, обеспечивающие безопасную и поэтапную интеграцию цифровых систем государственных услуг с банковскими приложениями, а также установить единые стандарты безопасности и конфиденциальности при обмене данными.

    AmCham Azerbaijan госуслуги мобильные приложения банковские услуги
    Azərbaycanda dövlət xidmətlərinin mobil bank tətbiqlərinə inteqrasiyası üçün təkliflər hazırlanıb

    Последние новости

    13:33

    Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении Ирана

    Другие
    13:24

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    13:12

    AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

    Другие страны
    13:07

    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    13:04

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    12:55

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    12:51

    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Другие страны
    12:47

    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Финансы
    Лента новостей