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Amazon начала доставлять лекарства по рецепту на дом

Amazon начала доставлять лекарства по рецепту на дом Американская корпорация Amazon представила в США новый сервис по доставке выписанных по рецепту лекарств.
ИКТ
18 ноября 2020 г. 04:34
Amazon начала доставлять лекарства по рецепту на дом

Американская корпорация Amazon представила в США новый сервис по доставке выписанных по рецепту лекарств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте.

Сервис получил название Amazon Pharmacy. Как уточнили представители компании, "клиенты теперь могут приобрести в сетевом магазине Amazon выписанные по рецепту препараты". Пользователям нужно создать учетную запись в Amazon Pharmacy и предоставить подтверждение того, что лекарство выписал врач. Некоторые препараты заказать нельзя, в их числе опиоидные.

При осуществлении покупки клиент может ввести данные об имеющейся у него медицинской страховке. В США во многих случаях страховая компания берет на себя часть расходов на приобретение лекарства. В компании заверили, что предусмотрена также система скидок.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. В настоящее время он является самым богатым человеком в мире.

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