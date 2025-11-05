Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданах

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 13:28
    В 14 государственных учреждениях Азербайджана в течение года обновлено более 24 млн данных граждан.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента управления данными Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) и транспорта Кямран Агаев на мероприятии "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ 2025".

    По его словам, агентство реализует "Проект национальной очистки данных" с целью повышения качества государственных баз данных.

    "В рамках концепции цифрового развития мы проанализировали информацию в различных государственных структурах и обнаружили, что во многих из них данные неполные и неструктурированные. Это мешало предоставлению качественных электронных услуг, особенно через платформу MyGov. Поэтому мы начали масштабный проект по обновлению данных по всей стране", - отметил он.

    Агаев добавил, что на первом этапе рассматривались варианты сотрудничества с международными технологическими компаниями, однако этому воспрепятствовали требования по защите конфиденциальной информации.

    "Большинство зарубежных платформ работают на основе облачных систем, что требует передачи данных за пределы страны. Но даже приезд их специалистов для работы с нашими базами данных ограничивался законом, и это стало главным препятствием", - пояснил директор.

    По его словам, проект был реализован с использованием местных ресурсов и специалистов. "Мы решили выполнить эту работу своими силами. За год было обновлено более 24 млн данных граждан в базах 14 государственных учреждений. Мы используем технологии ведущих мировых компаний, но вопросы конфиденциальности и безопасности всегда остаются приоритетом", - подчеркнул Агаев.

    StrategEast 2025 Кямран Агаев база данных
