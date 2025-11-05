İRİA: Azərbaycanda bir ildə 24 milyondan çox vətəndaşın məlumatı təmizlənib
- 05 noyabr, 2025
- 12:30
Azərbaycanda bir il ərzində 14 dövlət qurumunda 24 milyondan çox vətəndaşın məlumatı təmizlənib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) Data İdarəolunması Departamentinin direktoru Kamran Ağayev "StrategEast: Dövlət və İT üzrə Avrasiya Forumu 2025" tədbirində çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, agentlik ölkə üzrə dövlət məlumat bazalarının keyfiyyətini artırmaq məqsədilə "Milli Məlumatların Təmizlənməsi Layihəsi"ni həyata keçirir: "Rəqəmsal inkişaf konsepsiyasına əsasən hökumət qurumlarının məlumatlarını təhlil etdik və gördük ki, əksəriyyətində məlumatlar tam təmiz deyil. Belə məlumatlarla, xüsusilə "MyGov" platforması üzərindən keyfiyyətli xidmət göstərmək mümkün deyildi. Buna görə də, ölkə üzrə məlumatların təmizlənməsi layihəsinə başladıq".
K. Ağayev qeyd edib ki, ilkin mərhələdə beynəlxalq platformalar və texnoloji tərəfdaşlarla əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilsə də, məlumatların məxfiliyi bu əməkdaşlığa mane olub:
"Bir çox platformalar bulud əsaslı işləyir. Yəni məlumatların emalı üçün onları xarici buluda ötürmək tələb olunur. Amma bu, məxfi və həssas məlumatlar üçün mümkün deyildi. Biz bu şirkətlərin təcrübəsindən faydalansaq da, məlumatları onlarla paylaşmaq icazəli deyildi. Hətta onların ölkəyə gələrək məlumat bazası ilə işləməsi belə qanunla yolverilməz idi. Bu, əsas maneə idi".
K. Ağayev vurğulayıb ki, bu səbəbdən layihə yerli resurslarla və daxili komanda tərəfindən icra edilib: "Nəticədə qərara gəldik ki, bu işi özümüz görək. Təxminən bir il çəkdi və həmin müddətdə 14 dövlət qurumunun məlumat bazasında 24 milyondan çox vətəndaşın məlumatı təmizlənib. Biz qlobal şirkətlərin platforma və məhsullarından istifadə edirik və bu vacibdir. Lakin məlumatların idarə olunması məsələsində çox vaxt məxfilik və təhlükəsizlik məhdudiyyətləri ortaya çıxır."