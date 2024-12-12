АБР поддержит повышение устойчивости к киберугрозам в транспортном секторе Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) выделяет 1,57 млн долларов США на поддержку кибербезопасности в развивающихся странах

Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект по укреплению потенциала кибербезопасности в развивающихся странах-членах (РСЧ), в том числе в транспортном секторе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на АБР, на его реализацию будет выделена техническая помощь в размере 1,57 млн долларов США, из которых 1,17 млн долларов США поступят на грантовой основе из Японского фонда для процветающей и устойчивой Азии и Тихоокеанского региона, а 400 тыс. долларов США предоставит Фонд высоких технологий.

Техническая помощь направлена на подготовку и реализацию проектов в транспортном секторе Азербайджана, а также в финансовом секторе Камбоджи, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи и Самоа. Основная задача техпомощи заключается в повышении устойчивости этих стран к киберугрозам, улучшив меры кибербезопасности в кредитных операциях АБР.

Проект включает разработку и распространение информационных материалов; развитие потенциала через обучение и учебные поездки; поддержку реализации проектов и развитие партнерств.

"По мере роста цифровой экономики развивающиеся страны сталкиваются с новыми вызовами. Хотя цифровизация способствует экономическому росту, улучшению государственных услуг и инновациям, она увеличивает риски киберугроз. Например, по итогам опроса, проведенного в 30 организациях в 2021 году, средняя стоимость устранения последствий кибератаки, включая простои, сетевые расходы и упущенные возможности, составила 1,85 млн долларов США за инцидент.

Киберпреступления вошли в пятерку главных рисков для стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальных рисках. Это делает необходимость поддержки кибербезопасности в РСЧ особенно острой", - подчеркивает АБР.

В этой связи, среди ключевых результатов проекта, банк выделяет улучшение знаний о кибербезопасности, создание инструментария по кибербезопасности, включая рекомендации по защите критической инфраструктуры и безопасности Интернета вещей, распространение материалов через официальный сайт АБР, социальные сети и международные конференции. С целью развития потенциала РСЧ предусматривается проведение обучения и учебных поездок для государственных служащих, организация семинаров и индивидуальных обучений, создание платформ для обмена опытом и укрепления регионального сотрудничества. Для поддержки реализации проектов в будущем, будет проведена оценка потенциальных инвестиций в кибербезопасность, анализ рисков и финансовой устойчивости проектов.

Реализация проекта техпомощи рассчитана до конца 2027 года.