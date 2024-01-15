Находящиеся в процессе слияния Aztelekom и Baktelecom объявили о количестве своих сотрудников

В ООО "Aztelekom" и ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom), которые в настоящее время находятся в процессе слияния, в течение 2021-2023 годов на работу был принят 1 341 сотрудник, что соответствует темпам роста в среднем на 30%.

В ООО Aztelekom и ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom), которые в настоящее время находятся в процессе слияния, в течение 2021-2023 годов на работу был принят 1 341 сотрудник, что соответствует темпам роста в среднем на 30%.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире ”ASAN Radio“ заявил Турал Пирвердиев, исполняющий обязанности генерального директора ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.

"В 2023 году в две компании было принято 596 сотрудников. Это на 51% больше, чем в предыдущем году. За последний год средний возраст сотрудников несколько снизился до 45 лет", - добавил он.

"В настоящее время в двух компаниях работает около 7 500 сотрудников", - сказал T. Пирведиев.

По его словам, они работают над привлечением в компанию кадров в соответствии с требованиями рынка.