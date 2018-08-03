100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Bakcell - первый мобильный оператор и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане объявил результаты еще одного этапа проекта "Общение через искусство", реализуемого в сотрудничестве с "United Aid for Azerbaijan" (UAFA).

Поддерживая детей с особыми нуждами, в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности (КСО) "Bakcell Stars", компания Bakcell стремится обеспечить равные права и возможности для этих детей, помочь им эффективно организовать свободное время и поддержать их интеграцию в общество. В этом году компания Bakcell объединила свои усилия с PwC Azerbaijan, ведущей международной компанией в области профессиональных услуг. Благодаря совместным усилиям Bakcell и PwC, деятельность в рамках проекта была полностью профинансирована, и поэтому он смог охватить еще большее количество детей.

В рамках данного этапа проекта, в общей сложности 75 детей получили возможность посещать кружки по рисованию, танцам и театру, организованные в реабилитационном центре UAFA в Ясамальском районе, в то время как 24 ребенка посетили уроки танцев и рисования в реабилитационном центре UAFA в Хачмазе.

Родители неоднократно отмечали, что эти кружки играют важную роль в жизни их детей. Мать Расула Закиева, страдающего от недоразвития нижних конечностей, Мехрибан Закиева говорит, что проект "Общение через искусство" сыграл решающую роль в развитии ее сына: "Мой сын посещал кружки рисования, организованные в Ясамальском реабилитационном центре с ноября месяца. За этот период Расул стал более уверенным в себе и начал с удовольствием общаться со своими сверстниками. В то же время, кружки помогли раскрыть в нем талант рисования. Я очень рада успехам моего сына и благодарна всем, кто поддержал его".

Каждый год, начиная с 2010, сотни детей получают поддержку и становятся успешными благодаря проектам, поддерживаемым компанией Bakcell. "За это время, дети из кружков реабилитационного центра UAFA в Хачмазе приняли участие в турнирах по шахматам, шашкам и даже армрестлингу и добились успеха. Рисунки наших детей неоднократно экспонировались на различных выставках. Дети из танцевальных классов участвовали в VII Республиканском конкурсе художественного творчества для инвалидов и были награждены специальными дипломами. Участие в таких мероприятиях, как Международный день инвалидов, празднование Нового года, празднование Новруза, Международный день защиты детей и др. вносит важные и позитивные изменения в жизнь детей и их родителей ", - говорит Камаля Алиева, координатор реабилитационного центра UAFA в Хачмазе.

По словам координатора Ясамальского реабилитационного центра UAFA Захры Халафовой, дети, посещающие занятия в центре, с радостью принимают участие в различных мероприятиях: "В рамках проекта "Волшебная палочка" Музея современного искусства была напечатана целая книга с рисунками наших детей. На праздник Новруз байрамы дети приняли участие в выставке рисунков "Чистые цвета", организованной Академией художников. Кроме того, в Международный день защиты детей наши ребята сыграли в пьесе "Красная шапочка". Все эти достижения стали возможны благодаря месяцам обучения в кружках нашего центра".

Компания Bakcell сотрудничает с UAFA с 2010 года и за годы совместной деятельности более 1000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.