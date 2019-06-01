Злоумышленники в форме стюардов пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу

Злоумышленники, выдающие себя за стюардов, задержаны при попытке украсть билеты на финал Лиги чемпионов между английскими футбольными клубами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает "Report" со ссылкой на ТАСС.

Организованная группа злоумышленников под предлогом технической проверки намеревалась украсть билеты на игру. Испанская полиция конфисковала поддельную форму и оборудование стюардов, а также изъяла фальшивую аккредитацию на матч.

"Болельщики не должны показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля", - сообщается в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".