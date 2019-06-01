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Злоумышленники в форме стюардов пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу

Злоумышленники пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу

Злоумышленники, выдающие себя за стюардов, задержаны при попытке украсть билеты на финал Лиги чемпионов между английскими футбольными клубами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает "Report" со ссылкой на ТАСС.

Организованная группа злоумышленников под предлогом технической проверки намеревалась украсть билеты на игру. Испанская полиция конфисковала поддельную форму и оборудование стюардов, а также изъяла фальшивую аккредитацию на матч.

"Болельщики не должны показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля", - сообщается в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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