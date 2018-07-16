Златко Далич: Наш успех - сигнал для многих маленьких государств

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Мы разочарованы, но испытываем гордость.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигранной финальной игры ЧМ-2018.

По его словам, команда выложилась в финале и по ходу всего чемпионата мира.

"Можно сказать, что нам не повезло. Мы разочарованы, но испытываем гордость. После игры я сказал игрокам: "Вы можете идти с высоко поднятой головой". Иногда в футболе проигрываешь - это неизбежно", - сказал хорватский специалист.

Он отметил, что успех сборной Хорватии может послужить примером для многих других команд.

"Надо иметь мечту и иметь амбиции, чтоб идти за ними. Может в один прекрасный день ваши мечты сбудутся. Успех Хорватии - это сигнал для многих маленьких государств", - сказал Златко Далич.

Напомним, что сборная Хорватии проиграла сборной Франции в финале чемпионата мира по футболу - 4:2. Несмотря на это, выход в финал мундиаля стал крупнейшим успехом сборной Хорватии за всю ее историю.